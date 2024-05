Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 91,69 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 91,96 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 675.265 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Gewinne von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,69 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 97,14 CHF angegeben.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

