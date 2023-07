Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Montagvormittag

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 85,02 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 85,02 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,25 CHF zu. Bei 84,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.363 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,50 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,76 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 25.04.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.953,00 USD – ein Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.531,00 USD erwirtschaftet hatte.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Novartis-Aktie profitiert: Augenmedikament Xiidra für Milliardenbetrag verkauft