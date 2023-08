Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 90,57 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 90,57 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,33 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,84 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 330.209 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

