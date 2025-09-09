Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 102,10 CHF.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 102,10 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,30 CHF an. Die Novartis-Aktie sank bis auf 101,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,90 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 232.188 Aktien.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,62 CHF an. Gewinne von 2,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 10,60 USD je Novartis-Aktie.

