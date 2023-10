Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 88,67 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 88,67 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 89,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,33 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 891.410 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,82 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 26,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,90 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Es stand ein EPS von 1,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,53 USD im Jahr 2023 aus.

