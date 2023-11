Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 84,95 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 84,95 CHF. Bei 84,97 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,78 CHF. Bisher wurden via SIX SX 64.458 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 90,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,73 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,30 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Novartis-Aktie belaufen.

