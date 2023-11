Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 84,29 CHF.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 84,29 CHF. Bei 85,06 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 84,29 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,78 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 374.105 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,96 Prozent wieder erreichen. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI steigt zum Handelsende

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen