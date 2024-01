Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stabil

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 91,52 CHF.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 91,52 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 91,83 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 91,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 63.502 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 91,83 CHF markierte der Titel am 11.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.782,00 USD.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen