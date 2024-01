Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahezu unbewegt

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 91,47 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 91,47 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,95 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 91,43 CHF. Bei 91,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 327.172 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 91,95 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 30,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,67 CHF angegeben.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen