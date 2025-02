Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,01 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 97,01 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,37 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,84 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,37 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 621.762 Aktien.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,89 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

