Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 97,54 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 97,54 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 97,67 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,37 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.305.280 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,04 Prozent niedriger. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,26 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,89 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,00 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,19 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

