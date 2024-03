Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Montagnachmittag

Kurs der Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 88,41 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 88,41 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,92 CHF. Bei 88,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.204.399 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF. 6,91 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,97 USD je Aktie aus.

