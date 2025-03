Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit KursVerlusten

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 98,64 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 98,64 CHF abwärts. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,24 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,49 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 346.364 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,22 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,13 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

