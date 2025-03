Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Novartis

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 97,62 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,7 Prozent auf 97,62 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,48 CHF. Bei 98,49 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1.272.510 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 14,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,54 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 USD je Novartis-Aktie.

