Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis knickt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 95,85 CHF.

Um 15:49 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 95,85 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 95,77 CHF. Bei 98,49 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 2.453.483 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,75 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,13 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 USD fest.

