Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Novartis 86,72 EUR

-0,44% Charts

News

Analysen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 86,63 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 86,57 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 850.236 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,42 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 2,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,15 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 87,50 CHF.

Am 01.02.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,40 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 12.690,00 USD, gegenüber 13.229,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,07 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Novartis-Aktie im Plus: Deutsche Bank Research hebt Novartis auf 'Hold'

Novartis-Aktie schließt in Grün: Erfolgreiche Studie zu Brustkrebs-Medikament von Novartis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com