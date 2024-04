Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 86,44 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 86,44 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 86,48 CHF zu. Bei 86,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 38.800 Stück.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,35 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,65 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.690,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,07 USD fest.

