Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Novartis-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 86,06 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 86,06 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 86,48 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,81 CHF ab. Bei 86,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 409.131 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,83 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 7,96 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,65 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.423,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.690,00 USD umsetzen können.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis passt Produktionsstrategie für Ribociclib an - Aktie im Minus

Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Börse Zürich: SMI zeigt sich fester