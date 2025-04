Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 86,46 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,1 Prozent auf 86,46 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 87,02 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,33 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 166.852 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 18,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2025 aus.

