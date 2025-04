Novartis im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Freitagmittag positiv

11.04.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 86,08 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 86,08 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,04 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,33 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.265.444 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,79 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,89 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF. Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Am 28.04.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Start des Freitagshandels

