Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 85,46 CHF.

Um 09:06 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,46 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 85,30 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 87.730 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,21 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,00 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.531,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,75 USD je Novartis-Aktie.

