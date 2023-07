Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag leichter

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 85,48 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 85,48 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,30 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 614.513 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,91 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 73,32 CHF fiel das Papier am 27.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.531,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Novartis unterliegt in US-Patentstreit - Ausblick dennoch bestätigt

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher