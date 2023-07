Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Dienstagnachmittag nach

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 85,52 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 85,52 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 85,30 CHF. Bei 85,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 924.379 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 9,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,00 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,71 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.531,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.953,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Novartis unterliegt in US-Patentstreit - Ausblick dennoch bestätigt

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher