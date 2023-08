Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,40 CHF ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 90,40 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,20 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.131 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,78 Prozent niedriger. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,89 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

