Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 90,78 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 90,78 CHF. Bei 90,90 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 326.674 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

