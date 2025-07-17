DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Montagmittag

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 96,27 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 96,27 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 96,41 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,60 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 771.088 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Mit Abgaben von 15,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,75 CHF.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen