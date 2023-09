Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Montagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 88,30 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 88,30 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 88,37 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.327 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,96 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.781,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Novartis abgeworfen

Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient