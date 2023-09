Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag auf grünem Terrain

11.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 88,45 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 88,45 CHF zu. Bei 88,61 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 352.419 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2022). Mit Abgaben von 17,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,30 CHF an. Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.781,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,89 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Novartis abgeworfen Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient

