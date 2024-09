So bewegt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit KursVerlusten

11.09.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 96,06 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 96,06 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 95,75 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,10 CHF. Bisher wurden heute 1.000.733 Novartis-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 13,60 Prozent wieder erreichen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,77 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,56 CHF. Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich leichter Börse Zürich in Grün: SMI im Aufwind

