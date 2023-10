Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag fester

11.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 90,02 CHF zu.

Das Papier von Novartis legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 90,02 CHF. Bei 90,16 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 397.300 Novartis-Aktien umgesetzt. Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,16 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,40 CHF. Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen. Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,51 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aufschläge in Zürich: SMI legt nachmittags zu STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich SMI-Handel aktuell: SMI verbucht mittags Zuschläge

