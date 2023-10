Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 89,66 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 89,66 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 90,16 CHF. Bei 89,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 953.040 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,56 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Mit einem Kursverlust von 22,05 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 94,40 CHF angegeben.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,51 USD je Novartis-Aktie.

