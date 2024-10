Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Freitagvormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,41 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 98,41 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 98,40 CHF. Bei 98,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.820 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 4,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,81 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,88 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

