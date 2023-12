Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Vormittag

Kurs der Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 85,06 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 85,06 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,28 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,14 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 77.210 Novartis-Aktien.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,83 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,67 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,56 USD je Aktie belaufen.

