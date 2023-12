Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag gefragt

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 85,04 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 85,04 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 85,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,14 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 329.379 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 21,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,67 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

