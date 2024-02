Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 87,23 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 87,23 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 87,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,01 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 523.857 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 7,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 24,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,78 CHF aus.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,13 USD fest.

