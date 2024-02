Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Novartis

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 87,50 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 87,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 87,03 CHF. Bei 88,01 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1.126.521 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,13 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

