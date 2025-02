Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 97,41 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 97,41 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 97,28 CHF. Bei 97,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 146.310 Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,54 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,19 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI aktuell: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Novartis-Aktie grün: Novartis kauft Anthos Therapeutics für Milliardenbetrag

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen