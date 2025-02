Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,66 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 97,66 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 97,13 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,85 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 556.071 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,37 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,00 CHF aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

