Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 89,27 CHF zu.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 89,27 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 89,37 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,98 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 87.482 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 21,71 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,97 USD je Novartis-Aktie.

