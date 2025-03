Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 96,15 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 96,15 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 96,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,73 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 182.101 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,83 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,13 CHF angegeben.

Am 31.01.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 CHF je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 USD je Novartis-Aktie.

