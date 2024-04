Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 86,12 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 86,18 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 85,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 72.711 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 79,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,03 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD im Vergleich zu 12.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

