Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 86,53 CHF zu. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,66 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,98 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 360.909 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,23 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 8,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.423,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.690,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,07 USD fest.

