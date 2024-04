Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stärker

12.04.24 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 86,63 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 86,63 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 86,73 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,98 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 893.907 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,50 CHF. Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie stabil: Übernahmeangebot für MorphoSys angelaufen - MorphoSys empfiehlt Annahme Novartis passt Produktionsstrategie für Ribociclib an - Aktie im Minus Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

