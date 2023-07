Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 85,47 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 85,47 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 85,17 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,32 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 214.258 Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,92 Prozent wieder erreichen. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,22 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.531,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

