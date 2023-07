Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 84,73 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 84,73 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 84,69 CHF. Bei 85,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 600.916 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,47 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.531,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Novartis unterliegt in US-Patentstreit - Ausblick dennoch bestätigt

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher