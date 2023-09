Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 89,03 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 89,03 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 89,22 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,78 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.552 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,65 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,90 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

