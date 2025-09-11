Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 99,33 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 99,33 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 98,56 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,17 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.265.149 Novartis-Aktien.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 104,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,25 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.

