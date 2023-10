Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 89,06 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 89,06 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 88,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,24 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 115.363 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,40 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge