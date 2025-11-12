Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag seitwärts

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 104,10 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 104,10 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 104,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,90 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 104,08 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.480 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,67 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,09 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,17 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,38 CHF an.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,63 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

