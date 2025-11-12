DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
So entwickelt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag seitwärts

12.11.25 09:22 Uhr

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Novartis hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 104,10 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,34 CHF 0,26 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 104,10 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 104,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,90 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 104,08 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.480 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,67 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,09 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,17 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,38 CHF an.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,63 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
08:01Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
29.10.2025Novartis NeutralUBS AG
29.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

