Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 104,60 CHF.
Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 104,60 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 104,78 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,08 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 897.346 Novartis-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 106,88 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 2,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 22,47 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Novartis-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,38 CHF.
Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
